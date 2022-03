C’era una volta il crimine al teatro di Mesagne

MESAGNE - Sabato 12 e domenica 13 marzo alle 18 e alle 20 sarà trasmesso presso il teatro comunale di Mesagne “Cera una volta il crimine”, un film di Massimiliano Bruno.

Un altro viaggio nel tempo attende Moreno e Giuseppe. Stavolta Gianfranco, con l'aiuto di Lorella, li trasporta nel 1943. L'obiettivo è quello di rubare la Gioconda ai francesi. Ad aiutarli nell'impresa c'è Claudio Ranieri, supplente precario, ora in congedo illimitato dopo che ha aggredito un suo studente. I tre riescono a fuggire con il prezioso dipinto e attendono solo di tornare nel presente attraverso un portale spazio-temporale. Prima però si rifugiano a casa di Adele, che diventerà molti anni più tardi la nonna di Moreno. L'uomo vede anche sua madre Monica, all'epoca era ancora bambina, che però viene portata via dai nazisti. A questo punto salta il piano della banda. Prima di rientrare ai giorni d'oggi, dovranno salvare la ragazzina.

Regia di Massimiliano Bruno, Marco Giallini, Gianmarco Tognazzi, Giampaolo Morelli, Carolina Crescentini. Genere Commedia, - Italia, 2022, durata 100 minuti.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=LhqTyJXp3Z8

Costo biglietti: 6 euro intero / 5 euro ridotto (under 8 e over 65y), il botteghino apre mezz'ora prima della prima proiezione e i biglietti per qualsiasi giorno di proiezione sono pre acquistabili dal venerdì.

L’accesso agli spettacoli sarà consentito solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e mascherina FFP2