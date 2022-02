“È andato tutto bene”, il film ironico e drammatico all’Impero

6,00€ intero / 4,50€ ridotto (under 8 e over 65y)

BRINDISI - Il fine settimana al cinema teatro Impero con il film di François Ozon. Sarà trasmesso il 12 e 13 febbraio alle ore 18 e alle 20 il film diretto da François Ozon pieno di vita e di amore per la vita, oltre che di ironia e di capacità di ridere e sorridere dell’esistenza anche nei momenti più drammatici. “Ma come fanno i poveri?”, chiede André quando la figlia Emmanuèle lo informa del costo della pratica di suicidio assistito nella clinica svizzera che ha contattato. Una battuta. Breve, sottile, amara. François Ozon sceglie di portare sullo schermo il libro nel quale Emmanuèle Bernheim - scrittrice e sua cosceneggiatrice in più di un film - ha raccontato come si è trovata ad assecondare la richiesta del padre, colpito da ictus, di mettere fine alla propria esistenza.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Q3y8h8ss5gA&feature=emb_title

Costo biglietti: 6,00€ intero / 4,50€ ridotto (under 8 e over 65y), il botteghino apre mezz'ora prima della prima proiezione.

L’accesso agli spettacoli sarà consentito solo ai soggetti muniti di Green Pass