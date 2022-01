I Supereroi arrivano al teatro comunale di Mesagne

6,00€ intero / 5,00€ ridotto (under 8 e over 65y)

Indirizzo non disponibile

MESAGNE - I Supereroi arrivano a Mesagne sabato 15 e domenica 16 gennaio alle ore 18:00 e 20:00

Supereroi

Milano. Anna e Marco si incrociano per la prima volta mentre si stanno riparando dalla pioggia. Lei è un'aspirante fumettista, dinamica e dal carattere impulsivo. Lui è un professore di fisica che crede che dietro ogni nostro comportamento ci sia una spiegazione logica. Si rivedono, finiscono a letto insieme. Poi si separano di nuovo. Marco è fidanzato con Pilar, con cui sta per andare a convivere, Anna convive con Tullia. Ma il loro destino è quello di stare insieme. Nel corso degli anni la loro coppia si regge su un equilibrio, ora stabile ora molto precario. Emergono incomprensioni, fughe, scontri, cose non dette. Ma anche momenti di intensa felicità. Intanto il tempo passa e anche loro cambiano.

Regia di Paolo Genovese, con Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Greta Scarano, Vinicio Marchioni, Linda Caridi. Genere Commedia, durata 113 minuti.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ED5qTW6aEC4

Costo biglietti: 6,00€ intero / 5,00€ ridotto (under 8 e over 65y), il botteghino apre mezz'ora prima della prima proiezione e i biglietti per qualsiasi giorno di proiezione sono pre acquistabili dal venerdì.

L’accesso agli spettacoli sarà consentito solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e mascherina FFP2

Teatro Comunale di Mesagne

Via Federico II, Mesagne (Br)

info +39 339 1338519