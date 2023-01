“Me contro te” e “The Fabelmas” due capolavori al cinema di Mesagne

Biglietto euro 6 intero / 5 ridotto (under 8y e over 65y), info 339 1338519

Prezzo Biglietto euro 6 intero / 5 ridotto (under 8y e over 65y), info 339 1338519

MESAGNE - Al Cinema Teatro Comunale di Mesagne un weekend con una doppia programmazione pensata per grandi e piccini. Sabato 21 e domenica 22 in programmazione: “Me contro te - Missione Giungla” alle ore 16:30 e 18 e “The Fabelmans” alle ore 19:30.

“Me Contro Te - Missione Giungla”, diretto dal regista brindisino Gianluca Leuzzi, è il quarto film con protagonisti i beniamini dei bambini Luì e Sofi.

Una nuova minaccia incombe sulla Terra, una fonte magica nascosta tra la giungla custodisce la chiave per annullare tutti gli incantesimi del mondo ma, se contaminata, può trasformare la Terra in un deserto spoglio e senza vita. Viperiana lo ha scoperto e con l’aiuto del suo fedele servitore Serpe ha già iniziato a mescolare nella fonte pozioni stregate che rendono l’acqua viola; ci vorrà solo qualche giorno perché tutto sia irreversibilmente avvelenato. Per Luì e Sofì inizia una lotta contro il tempo…

trailer: https://www.youtube.com/watch?v=0QoAFPadd2w

The Fabelmans, diretto da Steven Spielberg e in programmazione alle ore 20:30, è una storia semi-autobiografica, basata sull'infanzia e l'adolescenza del regista e in particolare si ispira al periodo tracorso in Arizona. Il film racconta la storia di Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle), un ragazzo cresciuto tra l'Arizona e la California tra gli anni 50 e 60, che grazie all'amore di sua madre (Michelle Williams) per la musica e il cinema, si appassiona anche lui alla settima arte.

Il giovane scopre uno sconvolgete segreto familiare e si rifugia nella magia del cinema, che con il suo potere salvifico può aiutarlo a vedere la verità...

Gli altri protagonisti principali del film sono Paul Dano, che interpreta Burt, il padre di Sammy e Seth Rogen, un amico della famiglia.

trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Bn63qpvoY0Y

