In anteprima la proiezione del cortometraggio sulla storia di Marcella Di Levrano

MESAGNE - Si terrà giovedì 16 settembre alle ore 20, nel chiostro del Comune di Mesagna, l'anteprima nazionale del cortomettraggio "Marcella", un lavoro biografico sulla vita di Marcella Di Levrano che proprio in questi ultimi mesi ha ricevuto diversi onori alla sua memoria e riconoscimenti circa il suo valore alla lotta per la legalità, suggellati peraltro dalle parole del giudice nella richiesta di archiviazione: "Si può affermare con certezza, sia per quanto dichiarato da numerosi collaboratori di giustizia, sia per quanto emerso nel corso dei due maxiprocessi leccesi, come la causa della morte di Marcella Di Levrano sia da individuarsi senza ombra di dubbio nella collaborazione da lei prestata sin dal lontano 1987 con la Squadra mobile della Questura di Lecce".

Il cortometraggio è scritto e diretto da Maurizio Ciccolella e finanziato da Ministero della Cultura e Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Leader partner il primo circolo didattico "Giosuè Carducci" che ha avuto l'opportunità di approfondire i temi del linguaggio cinematografico e produrre proprio il cortometraggio attraverso il progetto "Via Appia”, che ha vinto l'avviso pubblico A2 "Visioni Fuori-Luogo - Cinema per la Scuola – progetti delle e per le scuole"- piano nazionale cinema per la scuola promosso da Mibac e Miur. Il cortometraggio lascia però spazio anche ad una narrazione, per così dire, creativa, utile a far emergere sia la sfaccettata personalità della protagonista sia il periodo storico, ovvero gli anni 80 e 90. Il cortometraggio ha la durata di 40 minuti, la visione è sconsigliata ad un pubblico di minori non accompagnati.