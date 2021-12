Natale al cinema: la programmazione di SlowCinema e Teatro Impero

SlowCinema: 7€ intero / 5€ ridotto (under 8 e over 65) Teatro Impero: Costo biglietti: 6€ intero / 4,50€ ridotto (under 8 e over 65)

Prezzo SlowCinema: 7€ intero / 5€ ridotto (under 8 e over 65) Teatro Impero: Costo biglietti: 6€ intero / 4,50€ ridotto (under 8 e over 65)

Il Natale si avvicina e la programmazione si fa più ricca. Dal 17 al 25 dicembre, in programmazione allo SlowCinema: alle ore 18 Chi ha incastrato Babbo Natale? Alle 20 House of Gucci

Chi ha incastrato Babbo Natale?

Babbo Natale ha un grosso problema: tutti i bambini vogliono regali tecnologici, ma il suo team di elfi non è in grado di produrli. L'elfo Romeo ha un altro problema: sua moglie è incinta ed entrambi sono preoccupati per il futuro della loro famigliola. Ma a Romeo si presenta una soluzione possibile, benché illecita, ed è l'alleanza con la Wonderfast, una società privata che commercializza e consegna in poche ore, e per cui quella di Babbo Natale è concorrenza sleale. Dunque i dirigenti della Wonderfast propongono all'elfo Romeo di introdurre nella leggendaria fabbrica di giocattoli in Lapponia qualcuno che la faccia fallire. E chi meglio di Genny Catalano, il "re dei pacchi" napoletano, i cui pacchi non sono doni ma sonore fregature?

Regia di Alessandro Siani, con Alessandro Siani, Christian De Sica, Diletta Leotta, Angela Finocchiaro, Leigh Gill. Genere Commedia Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=wKZ3855IFwA

House of Gucci

Anni '70. Patrizia Reggiani conosce a una festa Maurizio Gucci, rampollo della dinastia Gucci, una tra le piu` celebri nel mondo della moda. Nasce una storia d'amore, dapprima osteggiata dal patriarca della famiglia, Rodolfo Gucci, ma poi arriva il matrimonio e la prole. La sfrenata ambizione della donna, che vorrebbe indirizzare le politiche aziendali del marchio Gucci, la porterà a tessere spericolate strategie, come quelle con lo zio del marito, Aldo Gucci, che incrineranno i rapporti familiari, innescando una spirale incontrollata di tradimenti, decadenza, vendette. Fino a un tragico epilogo che è cronaca nera, e vera, del nostro paese.

Regia di Ridley Scott, con Lady GaGa, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino, Camille Cottin. durata 158 minuti.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=8WMVSV0-7fc

Costo biglietti: 7,00€ intero / 5,00€ ridotto (under 8 e over 65y), il botteghino apre mezz'ora prima della prima proiezione e i biglietti per qualsiasi giorno di proiezione sono pre acquistabili dal venerdì.

Un week end tutto da vivere anche al Cinema Teatro Impero; da venerdì 17 a domenica 19, ore 18 e 20 “Scompartimento n.6”

Trama: Laura è una ragazza finlandese che vive a Mosca, dove ha una relazione con la professoressa Irina e si gode di riflesso la sua vita glamour fatta di ricevimenti intellettuali e mondani nel grande appartamento. Irina spesso la delude, come quando decide di non partire con lei per un viaggio verso Murmansk per vedere i petroglifi. Ma Laura non si perde d'animo e parte lo stesso, tutta sola, per un lungo, epocale viaggio in treno attraverso la Russia. Prima di raggiungere Murmansk, avrà tempo di stringere un'amicizia con il suo compagno di cuccetta, Ljoha.

Regia di Juho Kuosmanen, con Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Yuliya Aug, Lidia Costina, Tomi Alatalo. Genere Drammatico, durata 107 minuti. trailer: https://www.youtube.com/watch?v=IttDOnSO16Q

Costo biglietti: 6,00€ intero / 4,50€ ridotto (under 8 e over 65y), il botteghino apre mezz'ora prima della prima proiezione.

In base al decreto legge del 26 novembre scorso, l’accesso agli spettacoli dal 6 dicembre al 15 gennaio sarà consentito solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato, rilasciato ai vaccinati e ai guariti dal Covid-19.