Nuova programmazione al cinema Impero

Costo biglietti: 6,00€ intero / 4,50€ ridotto (under 8 e over 65y), il botteghino apre mezz'ora prima della prima proiezione. L’accesso agli spettacoli sarà consentito solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e mascherina FFP2.

BRINDISI – Per il prossimo 19 e 20 febbraio alle ore 18 e 20 al cinema teatro Impero sarà trasmesso il film “Quel giorno tu sarai”, diretto da Kornél Mundruczó e prodotto da Martin Scorsese. Già applaudito fuori concorso all’ultimo Festival di Cannes, il film ruota attorno a una famiglia che attraverso tre generazioni si confronta con l’eredità della Shoah, dalla nascita miracolosa di Éva in un campo di concentramento fino alla vita quotidiana del nipote Jonas e di sua madre nella Berlino multietnica di oggi. Ispirandosi a eventi realmente accaduti, Mundruczó realizza una riflessione potente sulla memoria e l’identità, anche grazie a un cast formidabile e a una messinscena che lascia a bocca aperta per i suoi incredibili piani sequenza.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=T890yMqupNE&feature=emb_title

