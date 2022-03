Nuova programmazione del cinema teatro Impero

BRINDISI - Il 12 e 13 marzo alle ore 18 e alle ore 20 è in programmazione il film “Giulia – Una selvaggia voglia di libertà”

Giulia è costantemente divisa tra il bisogno di sentirsi a casa e una irrefrenabile voglia di libertà. Quando si ritrova in mezzo a una strada inizia, in maniera tutta sua, a cercare un rifugio e un posto nel mondo. Tra un illusorio desiderio di maternità e qualche espediente per sbarcare il lunario, passa i giorni più caldi di una torrida estate romana con personaggi dall’esistenza vuota, inafferrabili, puri e meravigliosi, come lei. In una sospensione fatta di niente (e di tutto), Giulia comprende che sta a lei decidere come vivere, o non vivere, la vita.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Ly051x-6XRo

Costo biglietti: 6,00€ intero / 4,50€ ridotto (under 8 e over 65y), il botteghino apre mezz'ora prima della prima proiezione.

L’accesso agli spettacoli sarà consentito solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e mascherina FFP2.