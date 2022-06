Ron Moss incontra il pubblico al Maxi Cinema Andromeda per la prima del suo film

BRINDISI – Ron Moss al maxi cinema Andromeda di Brindisi. L’attore americano, interprete del personaggio Ridge nella celeberrima soap opera Beautiful, domani sera (sabato 11 giugno) incontrerà il pubblico, in occasione della prima proiezione del film “Viaggio a sorpresa”.

Da tempo Moss risiede fra Monopoli e Fasano, di cui ha acquisito la cittadinanza. Il personaggio interpretato nell’opera diretta da Roberto Baeli ricalca in parte la sua biografia. Viaggio a sorpresa racconta infatti la storia di Michael The Cruise (Ronn Moss), un broker di New York da sempre affascinato dall'Italia. L'uomo è così innamorato del Bel Paese che decide di comprare una masseria e trasferirsi dalla Grande Mela in Puglia per dare una svolta alla sua vita, finora troppo monotona.

Quando giunge in Italia per firmare il rogito notarile, a Michael capiteranno diverse disavventure, arrivando a scontrarsi con una famiglia del posto, quella di Don Antonio (Lino Banfi). Quando l'amore complicherà ulteriormente le cose, a Michael non resterà che cercare di venire a capo a ognuna delle sue disavventure, scoprendo così che quel che appare non sempre è la realtà.