“Spider-man: no way home” in programmazione a Palazzo Roma

OSTUNI - E per la prima volta nella storia cinematografica, la vera identità del supereroe viene rivelata al mondo intero in «Spider-man: No Way Home», in programma a Palazzo Roma di Ostuni domenica 19 dicembre alle ore 17 e 20, lunedì 20 alle ore 19.30, domenica 26 alle ore 17 e 20, lunedì 27 alle ore 19.30. Biglietto euro 7 (euro 6 per bambini fino a 9 anni e over 65). I ticket sono disponibili presso la reception di Palazzo Roma durante gli orari di apertura e online su www.apuliaticket.it/palazzoroma. In base al decreto legge del 26 novembre scorso, l’accesso agli spettacoli dal 6 dicembre al 15 gennaio sarà consentito solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato, rilasciato ai vaccinati e ai guariti dal Covid-19.

La vita del diciassettenne Peter Parker, così come quella delle persone a cui tiene, finisce al centro dell’attenzione dell'opinione pubblica. I pericoli e il caos che circondano Spider-Man rischiano di costare a Peter, MJ e Ned l’ammissione al college. Incapace di restare a guardare passivamente infrangersi i sogni dei suoi amici, Peter decide di rivolgersi al Dottor Strange, chiedendogli di ripristinare il suo segreto, facendo dimenticare a tutti la vera identità del suo alter ego. Strange non rimane indifferente alla supplica di Peter e decide di aiutarlo, ma l’incantesimo dell'Oblio apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non cambierà solo il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.

Il film, record di incassi in Italia, chiude una trilogia durata un ventennio. Il tema della gestione della fama, della cura e della responsabilità nei confronti dei cari, contrappesano la leggerezza dei due film precedenti. Il film promette lacrime e risate, magistralmente dirette da una scrittura che bilancia azione e intrattenimento, pathos e dramma.

Tutta la programmazione di Palazzo Roma sul sito www.palazzoromaostuni.com.