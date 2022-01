Un eroe al cinema teatro Impero

6,00€ intero / 4,50€ ridotto (under 8 e over 65y), il botteghino apre mezz'ora prima della prima proiezione

BRINDISI - Dal 21 al 23 gennaio alle ore 18 e ore 20 e 10 andrà in scena “Un eroe”, del regista premio oscar di “Una separazione” e “Il cliente”.

Rahim Soltani ha contratto un debito che non può onorare. Per questa ragione sconta da tre anni la pena in carcere. Separato dalla moglie, che gli ha lasciato la custodia del figlio, sogna un futuro con Farkhondeh, la nuova compagna che trova accidentalmente una borsa piena d'oro. Oro provvidenziale con cui 'rimborsare' il suo creditore. Rahim pensa di venderlo ma poi decide di restituirlo con un annuncio. La legittima proprietaria si presenta, l'oro è reso e il detenuto promosso al rango di eroe virtuoso dall'amministrazione penitenziaria che decide di cavalcare la notizia, mettendo a tacere i recenti casi di suicidio in cella. Rahim diventa improvvisamente oggetto dell'attenzione dei media e del pubblico. Ma l'occasione di riabilitare il suo nome, estinguere il debito e avere una riduzione della pena, diventa al contrario il debutto di una reazione a catena dove ogni tentativo di Rahim di provare la sua buona fede gli si ritorcerà contro.

Regia di Asghar Farhadi, con Sarina Farhadi, Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadre Orafaiy, Sahar Goldust. Genere Drammatico, - Francia, 2021, durata 127 minuti

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=yK_Aqq-pX9s



Costo biglietti: 6,00€ intero / 4,50€ ridotto (under 8 e over 65y), il botteghino apre mezz'ora prima della prima proiezione.

