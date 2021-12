“Una famiglia mostruosa” a Palazzo Roma

euro 7 (euro 6 per bambini fino a 9 anni e over 65)

Prezzo euro 7 (euro 6 per bambini fino a 9 anni e over 65)

OSTUNI - Diversità e leggerezza contraddistinguono la commedia fantasy-grottesca «Una famiglia mostruosa», in programma a Palazzo Roma di Ostuni domenica 12 dicembre alle ore 17.30 e 19.30, e lunedì 13 dicembre alle ore 20. Biglietto euro 7 (euro 6 per bambini fino a 9 anni e over 65). I ticket sono disponibili presso la reception di Palazzo Roma durante gli orari di apertura e online su www.apuliaticket.it/palazzoroma. In base al decreto legge del 26 novembre scorso, l’accesso agli spettacoli dal 6 dicembre al 15 gennaio sarà consentito solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato, rilasciato ai vaccinati e ai guariti dal Covid-19.

La nuova commedia di Volfango De Biasi racconta la storia di Adalberto e Luana, due giovani che, nel momento in cui scoprono di aspettare un figlio, si trovano dinanzi al problema di dirlo ai reciproci genitori. Per lei - apparentemente - il problema non sussiste perché afferma di essere orfana. Per lui la cosa si fa più complicata avendo una madre strega e un padre vampiro. Adalberto, nonostante le perplessità iniziali, decide di presentare comunque i suoi familiari a Luana, cercando di salvare le apparenze e di far accettare in famiglia una nuora umana. A complicare ulteriormente le cose ci saranno uno zio mostro ricucito e una sorellina vampira. E Luana avrà detto al verità sui suoi?

Il film vanta un cast composto da attori noti per l’attitudine ironica, accanto ai giovani Cristiano Caccamo e Emanuela Rei, figura Massimo Ghini nei panni di un irresistibile conte Vladimir, un uomo così raffinato da parlare con un’aristocratica erre moscia, molto parziale nei confronti del figlio che deve tenere a bada le ire della moglie strega Brunilde, interpretata con convincente malignità da Lucia Ocone, e i capricci dell’eterna adolescente Salmetta (una deliziosa Sara Ciocca), nonché le stranezze dello scervellato zio Nanni (il sempre spassoso Paolo Calabresi). Il divertimento esplode poi con l’arrivo inatteso di un altro nucleo famigliare, i rinnegati genitori della sposa (Lillo e Ilaria Spada), due ipercafoni ricchissimi con figlioletto trascurato e infelice e nonno con Alzheimer (Pippo Franco) al seguito.