Il teatro Impero ha la sua compagnia: debutto con il musical “Romeo+Giulietta Odio/Amore"

La compagnia Attoterzo è adesso la compagnia del teatro Impero di Brindisi. Composta da circa 60 artisti, tutti pugliesi, tra cantanti, attori, cantattori, ballerini, breakers, acrobati ed artisti di strada, dal 2015 la compagnia Attoterzo propone al pubblico opere di teatro musicale contemporaneo e persegue l’obiettivo di diffondere, in Puglia ed altrove, il valore delle arti sceniche e la bellezza dello spettacolo.

Il teatro Impero è diventato ora sede operativa della compagnia, che così avrà la possibilità di operare stabilmente presso un’istituzione teatrale di indubbio rilievo per la città di Brindisi. Con una tradizione teatrale lunga oltre 50 anni, il Teatro Impero è per la comunità brindisina un simbolo della sua stessa storia: oggi sapientemente rinnovato, con la compagnia Attoterzo e le sue attività di spettacolo acquisirà nuova luce, trasformandosi nel nuovo “tempio” del teatro musicale della città.

La sinergia tra la compagnia ed il teatro è un’importante tappa nel percorso di sviluppo della città, nel tentativo di dotare Brindisi di un’istituzione culturale nuova, che sia allo stesso tempo attrattiva per gli spettatori e stimolo per la valorizzazione del territorio. Ad inaugurare tutto questo sarà “Romeo+Giulietta Odio/Amore - Il Musical”, che Attoterzo metterà in scena, proprio al Teatro Impero, il 15 ed il 17 febbraio 2023 alle ore 20.30. Un cast di artisti talentuosi ed appassionati, scenografie suggestive concepite in modo ecosostenibile e costumi mirabilmente realizzati dalla sartoria Meghy Costumes d’Epoque di Mesagne incanteranno il pubblico, raccontando la celebre storia dei due giovani veronesi e la forza di un amore capace di sconfiggere l’odio.

Le produzioni di Attoterzo sono il risultato di un lavoro costante di crescita e di ricerca e di una passione che, nel tempo, ha motivato gli artisti della compagnia anche a fronte di mezzi e risorse limitati. La compagnia vanta oggi partner d’eccezione, tra cui la società di comunicazione Timotico di Londra e l’Isbem - Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo di Mesagne. Sponsor della compagnia sono il Centro Diagnostico Omega ed il Centro Medico Polispecialistico Devicienti di Mesagne.

“Il nostro obiettivo è promuovere le arti sceniche, fare cultura, ispirare i giovani con la bellezza dello spettacolo: a teatro si respira la vita”, dichiara Tony Bottazzo, direttore generale e Artistico. “Questo nuovo legame con il Teatro Impero non è solo un’opportunità per la compagnia e per il suo desiderio di fare spettacolo, ma è anche un’opportunità per la nostra città, che con l’arte potrà raccontare alla gente ed al territorio il suo fervore culturale, il suo posto nel mondo, la sua bellezza autentica”, dichiara Yuri Masulli, direttore operativo. “Abbiamo la possibilità di dare nuova luce al Teatro Impero, di stimolare l’economia ed il turismo con l’arte e di rendere Brindisi un nuovo punto di riferimento nel settore dello spettacolo”, dichiara Federica Argentieri, direttrice di Attoterzo.