Concerti in piazza, sagre, feste popolari, mostre e cultura: cosa fare a Ferragosto

BRINDISI – Tra feste nei lidi privati, concerti in piazza, sagre e feste popolari il lungo weekend di Ferragosto offrirà eventi per tutti i gusti nel territorio brindisino.

Francavilla Fontana si prepara a ospitare il concerto dei Tiromancino. Il gruppo che ha segnato la scena musicale italiana degli ultimi 30 anni esibirà lunedì 14 agosto. Ingresso gratuito.

Tre giorni di musica, divertimento e solidarietà a Mesagne per l'undicesima edizione del "Boccale d'oro”. La manifestazione si svolgerà da sabato 12 a lunedì 14 agosto 2023 in piazza Orsini del Balzo a Mesagne. Inizio ore 21. Martedì 15 agosto, invece, per le vie del centro storico andrà in scena il “Festival della Musica”. Da non perdere, inoltre, la mostra “Caravaggio e il suo tempo – Tra naturalismo e classicismo” presso il castello.

Due eventi a Ostuni per il 14 e il 15 agosto. In programma “La Notte in Masseria” presso Masseria Refrigerio con una cena-spettacolo che unirà buon cibo e buona musica. La “Sagra dei vecchi tempi”, invece, è l’altro appuntamento dell’estate ostunese. Realizzata dal gruppo folk “La Stella”, con il patrocinio dell'assessorato al Turismo del Comune di Ostuni, è giunta alla 47esima edizione. Si svolgerà lungo viale Oronzo Quaranta. Uno scenario mozzafiato colorerà l'iniziativa, tra arti, mestieri, musica e gastronomia locale.

Le tradizioni cittadine al centro di un evento che si svolgerà, invece, martedì 15 agosto a San Vito Dei Normanni nell'ambito del festival “Tra Musica e Teatro”, finalizzato ad esaltare le tradizioni popolari. I protagonisti saranno diversi artisti, musicisti e danzatori del luogo, per la prima volta insieme in un unico grande concerto dedicato ai suoni, alle danze e ai versi della tradizione popolare sanvitese, il titolo dell’evento è “Pizzichi e muezzichi”.

Il Castello Dentice di Frasso di Carovigno, apre le sue porte anche a Ferragosto per accogliere visitatori e appassionati di storia, arte e cultura. Un’occasione unica per immergersi nella bellezza e nella storia di questo luogo incantevole grazie a visite guidate condotte dalle guide dell'associazione Le Colonne, ente gestore del maniero. Nell’atrio principale del Castello, inoltre, è in scena la mostra fotografica “Il coraggio di diventare Madre”

Gli appassionati di storia avranno la possibilità anche di visitare Palazzina del Belvedere - Collezione Archeologica Faldetta a Brindisi. Sarà fruibile per tutti coloro che vorranno trascorrere la giornata di festa in maniera rilassante e piacevole, alla scoperta del territorio e in compagnia della cultura. La Collezione Archeologica Faldetta permette al visitatore di scoprire il passato della nostra regione, grazie ai 363 reperti di origine essenzialmente pugliese di cui si compone, disposti su un percorso che, a partire dal reperto più antico di epoca Micenea, ripercorre le fasi della produzione ceramica fino all'epoca Romana.