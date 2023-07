Lo Zero Kitchen Bar festeggia il suo compleanno a suon di musica rock

LATIANO - Lo Zero Kitchen Bar, in largo Eugenio Sarli, celebra il suo primo compleanno il prossimo martedì, 18 luglio, a partire dalle ore 22:00. L’evento sarà festeggiato con una serata di cibo, drink e rock.

Sul palco ci saranno i Wormhole, conosciuti per l'interpretazione dei migliori pezzi grunge degli anni '90. Nel loro repertorio, i presenti troveranno i più grandi successi di: Nirvana, Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Alice in Chains, Soundgarden, The Temple of the Dog.