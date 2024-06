A Fasano il Festival internazionale di musica folk: “Ritmi e suoni dal Mediterraneo”

FASANO - Sabato 22 giugno 2024 in piazza Ciaia a Fasano alle si svolgerà il Festival di musica folk “Ritmi e Suoni dal Mediterraneo”, che ospitera? quattro gruppi folkloristici di provenienza internazionale: il “Gruppo Ricerca Cultura Popolare I Canti del Faso” di Fasano, ospite della serata; il “Gruppo Folkloristico Pavullese”, da Pavullo nel Frignano (Emilia-Romagna); il Gruppo Folkloristico “Koryfo”, da Corfu? (Grecia); e il “Gruppo Folkloristico Tradizioni Popolari de Garteddi”, da Galtelli? (Sardegna), con il quale “I Canti del Faso” e? gemellato. Inizio ore 21.30

Il Festival e? organizzato dal “Gruppo Ricerca Cultura Popolare I Canti del Faso” di Fasano, in collaborazione con il “Comitato Giugno Fasanese”, ed e? parte del corollario di eventi che si susseguono all’interno della cornice della rievocazione storica “La Scamiciata”.

«Questo festival - dichiara Vito Belfiore, presidente de “I Canti del Faso” - nasce come naturale evoluzione dello storico spettacolo in piazza a conclusione della Scamiciata. L'idea del festival e? un modo per celebrare e consolidare i rapporti tra le realta? che lavorano, come la nostra, per preservare l’immenso patrimonio immateriale esistente. Sara? una serata di festa e di balli al suono delle musiche folk del Mediterraneo».

L’evento e? gratuito e aperto al pubblico, per restare aggiornato a riguardo: https://shorturl.at/U9BXH