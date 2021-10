A Torre Mozza si canta dal vivo: serata canora con premiazione finale

BRINDISI - Torna la musica dal vivo, con il rispetto di tutte le misure anticovid. Giovedi 27 ottobre nel locale “Torre Mozza Beach”, nei pressi della litoranea Pantanagianni, è in programma la prima edizione di una gara canora organizzata dallo storico e rinomato Bar “Dante” sito all'omonima piazza a Brindisi, nei pressi della Provincia e della Prefettura.

La serata verrà presentata da Francesco Angelini, direttore artistico dell'evento, e dalla cantante Silvia Flores, nota già per aver organizzato e presentato diversi eventi locali. Previsti premi e riconoscimenti per i primi tre classificati, oltre al Premio della Critica, al Premio per l’interpretazione e il premio per il timbro voce.

Ospiti della serata il cantante neomelodico Cosimo Ciullo, Mimmo Vinci, quest’ultimo già concorrente della trasmissione Mediaset “Tu Si Que Vales”, e la nota cantante martinese Mariagrazia Lisi. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica e dell’intrattenimento

L'inizio dell’evento è previsto per le 20.30