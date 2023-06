A Villa Castelli “Una piazza di libri” seconda edizione

VILLA CASTELLI - Parte ufficialmente la Rassegna Culturale "Una Piazza di Libri" seconda edizione 2023 con la presentazione di "Dieci Preludi per pianoforte" di Gabriele Cavallo, pianista e compositore pugliese originario di Villa Castelli.

Alle 20 di venerdì 23 giugno, presso la Sala Consiliare del comune di Villa Castelli, Gabriele presenta la sua opera, una raccolta nata quasi per caso, nei primi giorni di marzo del 2020 quando Gabriele abbozza il primo di quelli che poi sarebbero diventati i "Dieci preludi per pianoforte".

Non hanno un titolo specifico (tranne alcuni, che ricalcano in chiave moderna alcune forme come la fantasia, il valzer, il corale). Terminata la scrittura dei brani, dieci artisti diversi elaborano un progetto artistico con un preludio a testa, lasciando che venissero ispirati dalla musica dell'artista, senza spiegare loro il significato delle note scritte. Il risultato è stato sorprendente: la loro interpretazione non solo si sposa bene con il senso musicale, ma lo integra, lo completa, ne valorizza il significato.

Il libro è accompagnato, inoltre, da illustrazioni di artisti che hanno sinesteticamente rappresentato il contenuto musicale dei preludi.

Accompagneranno la presentazione vari interventi musicali e una esposizione dei quadri dell'artista Enza Schiavoni.

Dialogherà con l'autore Vanessa Putignano; la moderazione sarà affidata a Carmela Biondi.

L'evento, organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale "Villa Castelli On Line", è inserito nel cartellone estivo "Resti-Amo a Villa Castelli e vede oltre al patrocinio del comune, la collaborazione della Parrocchia San Vincenzo de' Paoli e della Proloco.