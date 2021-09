Anniversario dell'11 settembre, concerto all'Auser di Torre Santa Susanna

Indirizzo non disponibile

TORRE SANTA SUSANNA- In occasione del 20esimo anniversario dell'attentato terroristico alle Torri Gemelle, l'Auser di Torre Santa Susanna organizza nel proprio giardino, alle ore 20,30 di oggi (11 settembre), un concerto a cura della Banda delle Forze Alleate Us Naval Forces Europe and Africa Jazz Colombo. Interverranno le massime autorità civili, militare e religiose di Torre e della provincia di Brindisi. Ingresso libero e con certificazione (green pass).