Apulian Blues Band in concerto a Specchiolla

CAROVIGNO - L'associazione di promozione sociale Il Curro di Brindisi ha organizzato per sabato 19 agosto a Specchiolla (marina di Carovigno), in piazza dei Tamerici alle 21, un concerto blues. Si esibirà il gruppo Apulian Blues Band, composto da musicisti brindisini: Chiara Furgu (voce), Fulvio Romano (al piano), Joe Trifone (alla chitarra), Mimmo Russi (alla batteria) e Umberto de Vitti (al basso). Tutti di elevato spessore artistico, hanno al loro attivo partecipazioni nazionali e internazionali in vari progetti e concerti. Da sottolineare l'ultimo singolo di Chiara Furgu, "Possibile", disponibile su tutte le piattaforme digitali (Spotify, YouTube ecc...). Aprirà il concerto la cantante emergente Angie G. per confermare l'impegno dell'associazione Il Curro nella promozione delle eccellenze locali.