"Barocco Festival" a Mesagne: concerto e masterclass con l'organista Ton Koopman

MESAGNE - Il “Barocco festival Leonardo Leo” approda nella Capitale Cultura di Puglia 2023 con il suo viaggio nella musica antica. Martedì 10 ottobre, ore 20, nella Chiesa Matrice andrà in scena il concerto “Da Frescobaldi a Mozart. La letteratura organistica in Europa” con Ton Koopman, tra i massimi organisti di tutti i tempi e leader indiscusso dell’interpretazione su strumenti originali del repertorio antico. Koopman torna a Mesagne dopo dieci anni in chiusura della prima parte del Festival organizzato dalla città di San Vito dei Normanni con il Comune di Brindisi, il ministero della cultura e la Regione Puglia. Anche per questo appuntamento si applica la regola del “biglietto rovesciato”: il costo è di 3 euro con pagamento alla fine. Informazioni sono reperibili al numero 347 060 4118.

Il giorno successivo, la leggenda olandese terrà una masterclass sullo stesso organo della chiesa mesagnese, strumento datato 1794 e costruito dal celebre organaro Ferdinando De Simone, ultimo esponente della più illustre famiglia organaria attiva in terra di Bari dal primo Settecento a metà Ottocento. Il corso è rivolto a diplomati e iscritti al biennio specialistico di conservatorio o istituto musicale pareggiato. Previste due sessioni didattiche, di mattina e di pomeriggio. In questo caso le informazioni sono da richiedere al contatto 338 668 9451.