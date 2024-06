Basket, arte e Brusco in concerto: un pomeriggio speciale nella villa comunale

ORIA - Un torneo di basket sul playground della villa comunale, dj set e Brusco live: sono gli ingredienti di un tardo pomeriggio a Oria. Sport, arte e altro si uniranno domenica 9 giugno 2024, dalle 18 in poi, per allietare la giornata. Oltre al concerto di Brusco e al torneo tre contro tre, ci saranno un punto food e uno beverage. È il è primo evento della serie "Giornate in villa", organizzato da un gruppo di giovani di Oria che vogliono regalare alla Città Federiciana divertimento, buona musica e tanto altro.

