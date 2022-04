Il coro polifonico "Laeti Cantores" nel concerto della Passione

CEGLIE MESSAPICA - Si terrà sabato 9 aprile 2022 alle ore 19.30 presso la Chiesa dei Padri Passionisti a Ceglie Messapica il “Concerto della Passione” eseguito dal coro polifonico “Laeti Cantores” diretto dal maestro Graziano Semeraro, organista e compositore cegliese docente presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, con repliche effettuate alla medesima ora nelle date: 11 aprile presso la Chiesa del Santuario Maria Santissima della Croce a Francavilla Fontana e martedì 12 aprile presso la Chiesa Nuova di Carovigno.

Il concerto sarà l’esecuzione di un Oratorio per voce recitante, voce solista, coro e organocon musiche di Perosi, Schubert, de Haan, S. Alfonso de’ Liguori, Bach, Kuhnel, Gasparini e Anonimo (XVI sec.), sul testo della Passione di Cristo, libero riadattamento e unificazione dai quattro vangeli ad opera dello stesso maestro Graziano Semeraro. Il ruolo della voce recitante sarà svolto dall’illustre e apprezzata artista cegliese Rosangela Chirico, voce solista Massimo Nacci, organista Lucia Ignone. Il coro polifonico “Laeti Cantores” è un coro amatoriale (non liturgico) in quanto formato per la quasi totalità da non musicisti, ovvero da persone che non leggono la musica, ma che fanno musica unicamente mossi dalla loro passione, volontà e dedizione.

Diretto dall’ottobre 2016 dal maestro Graziano Semeraro ha un organico a quattro voci ed esegue prevalentemente pagine della polifonia classica in italiano e in latino, sia a cappella che con l’accompagnamento di strumenti. Questi i suoi preziosi componenti: Loredana Argentiero, Titina Ciracì, Adele Cito, Alessandra Paternuosto, Madia Cavallo, Domenica Ciracì, Tina Gatti, Franca Nannavecchia, Filomena Pannofino, Gabriele Rodio, Andrea Suma, Tommaso Albanese, Leonardo Amico, Massimo Nacci, Valeriano Roma. Il concerto, organizzato dall’associazione musicale "Orchestra del Settecento Onlus", è patrocinato dalle amministrazioni comunali di Francavilla Fontana e Ceglie Messapica.