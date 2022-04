Riti, musiche e tradizioni della Settimana Santa a Ceglie Messapica

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

CEGLIE MESSAPICA - Un progetto per ripristinare le antiche tradizioni e recuperare le musiche della Settimana Santa, scritte da musicisti locali. Tutto questo per valorizzare e incentivare la partecipazione al patrimonio di cultura e civiltà attribuito alla città di Ceglie Messapica. Con questa finalità, l'associazione musicale "Antonietta Amico", guidata dai fratelli Pasquale e Michele Vitale, presenteranno martedì 12 aprile, alle ore 20, nella chiesa Madre, un repertorio di musica sacra per ricordare le figure di maestri storici locali, Vincenzo Chirico (ormai defunto) e del vivente Pietro Ciracì. L'evento è sostenuto dall'amministrazione comunale con il patrocinio della presidenza della Regione Puglia.

La banda, accompagnata dal coro polifonico, farà conoscere al pubblico "Il venerdì santo-Mater Dolorosa", "Madre mia-tempo di marcia funebre", "Stava Maria dolente", "Stava Maria nel pianto" di Vincenzo Chirico e "Con le rose di maggio" e "Mea Lux" di Pietro Ciracì. Il concerto bandistico "Antonietta Amico" è nato nel 1993 per iniziativa del maestro Giuseppe Vitale. Oggi è diretto da Michele Vitale coadiuvato dal fratello Pasquale. Numerosi ragazzi, talentuosi musicisti, hanno fatto parte della banda che da trent'anni, ormai, porta in giro in tutta Italia il nome della tradizione musicale bandistica cegliese.