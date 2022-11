Dal 25 novembre al 23 dicembre torna il Rockinday: 4 appuntamenti d'autore all'Exfadda

Dal 25 novembre al 23 dicembre presso il Teatro dell'ExFadda (Tex) di San Vito dei Normanni torna il RockInDay, uno dei festival musicali più longevi della Puglia che dal 2007 promuovere la musica inedita d'autore La rassegna invernale “Mangianastri” by Rockinday (ingresso gratuito) ospiterà alcuni dei giovani artisti più interessanti del panorama italiano.

Si inizia il 25 novembre alle ore 20 con la 22enne Caterina Cropelli. Nel 2016 Fedez la sceglie per la sua squadra, le “Under Donne”, a XFactor. Vissuta l’avventura al talent targato Sky, Caterina inizia a scrivere e a comporre il suo repertorio futuribile. Accompagnata dalla sua chitarra apre i concerti di grandi nomi della musica italiana come Cristina Donà, Eugenio Finardi, Irene Grandi, Gianluca Grignani, Enrico Ruggeri. A giugno 2018 esce il primo inedito dal titolo “Non ti ho detto mai”, primo passo di questo nuovo cammino. Giugno 2019: è tempo di “O2”, con la produzione artistica di Clemente Ferrari (già arrangiatore per Max Gazzè e Fiorella Mannoia) che la accompagna anche al basso, tastiere e synt assieme a Davide Aru alle chitarre, Cristiano Micalizzi alla batteria e Gnu Quartet agli archi. Il 27 marzo 2020 è uscito il suo primo disco di inediti “Caterina”, distribuito da Artist First, con gli arrangiamenti di Clemente Ferrari.

Il 9 dicembre è la volta del polivalente siciliano Carlo Corallo, siciliano, classe 1995. La sua versatilità e preparazione gli hanno permesso di essere notato dai principali esponenti della scena hip hop italiana, tra cui Murubutu, con cui ha collaborato nel brano “I Maestri pt. 2” e di cui apre alcune tappe del tour.

Il 16 dicembre, la terza serata della rassegna, vedrà come protagonista Martina Beltrami talentuosa cantante 22enne torinese. Ex alunna di Amici 19 di Maria De Filippi. Il suo singolo, “Per dirti che (mi spiace)”, ha riscosso un notevole successo. Martina Beltrami è stata una delle finaliste di Sanremo Giovani 2021 con il brano “Parlo di te”.

La serata conclusiva, il 23 dicembre, negli spazi dell'ExFadda si esibirà Eugenio Campagna, in arte Comete. Il cantautore romano ha lanciato nel 2016 il suo primo videoclip con il pezzo “All You Can Eat”. A X Factor ha stupito tutti alle Audizioni, ma anche al Bootcamp, con la sua versione chitarra e voce di En e Xanax di Samuele Bersani. Un’interpretazione che ha fatto commuovere Malika Ayane, e gli ha regalato un posto nel Team di Mara Maionchi. L'evento è organizzato dall'associazione culturale Rockinday Music Promotion. Nel corso degli anni ha ospitato oltre 50 band emergenti della scena rock pugliese e nazionale e, a partire dal 2009, ha affiancato ai loro nomi affermati artisti del panorama rock alternativo italiano, tra i quali: Malfunk, Zen Circus, Bud Spencer Blues Explosion, Diaframma, Fluon, Sick Tamburo, Eva Poles, Giorgio Canali & Rossofuoco, Tying Tiffany, Il Pan del Diavolo, Una, Rezophonic, Post Csi, Il Teatro degli Orrori, Fast Animals and Slow Kids, Soviet Soviet e Punkreas. Nel corso delle quattro serate saranno presenti stand locali e non di artigianato (stampe rock, luminarie, oggettistica, abbigliamento etc) a cura di Giulia Crastolla.