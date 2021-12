“I suoni della Devozione”: quattro concerti dal 20 dicembre al 6 gennaio

Ritorna attraversando quasi indenne, pandemie incluse, quest’ultimo ventennio la rassegna internazionale di musica nelle chiese dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, de “I suoni della Devozione”. Diretta e ideata da Roberto Caroppo, dal 1999 si propone come un affollato suk musicale, un crocevia di linguaggi, anche di quelli meno conosciuti e più lontani, patrimonio immateriale della tradizione del mondo. Il focus artistico in questi venti anni è sempre stato orientato alla rappresentazione delle diverse espressioni religiose e popolari nelle diverse culture, con un particolare interesse per la tradizione popolare italiana del Sud e mediterranea, con artisti legati a nazioni e chiese diverse, laici, che rielaborano il patrimonio religioso della propria cultura, compresa ovviamente quella cattolica.

Si definisce così come un festival internazionale, veicolo di ricerca e tradizione, come una lettura del sacro a partire dalla musica di oggi, offrendo al pubblico la possibilità di incontrare e scoprire musicisti di diversa formazione, diversi luoghi di provenienza e diversi modi di vivere la musica stessa permettendo allo stesso tempo ad un pubblico sempre più interessato di scoprire la raffinata bellezza di tante chiese antiche della città, e tutto questo grazie alla straordinaria sensibilità dei vari arcivescovi succedutisi in questi lunghi anni.

voci di popoli attraversati dai conflitti e la loro capacità di trasformare in sublimi canti le ferite, sono stati ospiti della rassegna nel corso di questi anni, dividendo con un pubblico sempre più numeroso e fidelizzato l'emozione più grande di concerti per i quali è stato scelto il nostro tempo del Natale: Rozaneh (Iran), Dijvan Gasparyan (Armenia), Martin O'Connor (Irlanda), Karen Matheson Band (Scotland), Janet Arbison e Belfast Harp Orchestra (Irlanda), Maire Ni Chatasaigh (Irlanda), Shine (Scotland), Timna Brauer e Elias Meiri (Yemen-Israele), Orchestra araba di Nazareth (Israele/Palestina), Kathryn Tickell band (Inghilterra), Savina Yannatou e Primavera en Salonico (Grecia), Silvia Malagugini e la Compagnia Nona Sima (Francia), Dave Swarbrick (Inghilterra), Zar (Danimarca), Moni Ovadia, Ensemble Micrologus, Peppe Barra e Lino Cannavacciuolo, Enzo Avitabile, Luigi Lai e Baba Sissoko, Elena Ledda, Theatrum Instrumentorum, Chominciamento di Gioia, Musica Officinalis, Gianni Perilli, Solis String Quartet, Alice, Antonella Ruggero e Arkè String Quartet, Ambrogio Sparagna, La Confraternita de Musici, Franca Masu e Fausto Beccalossi, Peppe Servillo, Nafra (Malta), Robin Brown and the Triumphant of Delegation (U.S.A.), Grainne Hambly e Billy Jackson (Irlanda), Hevia (Asturie, S pagna)e Blackvoices (Inghilterra), Michele Gazich, Quintana Ensemble del Mediterraneo, Raffaello Simeoni con Gabriele Russo e Goffredo Degli Esposti di Ensemble Micrologus, Michele Gazich, Trio Fassler-Kolbener (CH) e in ultimo lo scorso anno il prestigioso trio femminile Lamorivostri, la più importante voce popolare della Puglia Maria Moramarco e Uaragniaun e dalla Notte della Taranta Enza Pagliara accompagnata da Dario Muci e Marco Bardoscia, Raffaello Simeoni, Patrizia Bovi, Leah Stuttard, Arturo Stalteri, Sancto Janne, Claudio Prima & Progetto Se.Me, La Manticora, Jodel-Duett Kiser-Hodel, Il Duo Rocca-Benigni.

20 dicembre 2021 - Chiesa di Santa Maria degli Angeli ore 20,00

Nico Berardi

Il soffio dell’otre

Voce: Antonio Amato

Ensemble strumentale: Il soffio dell’otre

Nico Berardi: zampogna e strumenti etnici

Roberto Gemma fisarmonica Valerio Rizzello, oboe e tastiere

21 dicembre 2021, Chiesa di Cristo dei Domenicani ore 20,00

Anonima frottolisti di Perugia

Noe noe, nato canut omnia

Il Natale della Musica tra medioevo e Rinascimento europeo

28 dicembre 2021 - Chiesa di Santa Lucia o della Santissima Trinità ore 20,00

Ensemble Concentus

Il racconto del Natale di Nostro Signore

Gabriele Polimeno: voce recitante

Vania Palumbo: Canto, Lyra, Percussioni

Sara Valli: Canto, Organistrum

Maurizio Ria: Viella, Quinterna

Andrea Cataldo: Liuto, Oud

6 gennaio 2022 - Chiesa di San Benedetto ore 20,00

Lu munno rennovella

Aronne Dell'Oro: voce e chitarra

Peppe Frana: Ud turco e tarhu

Antonio Alemanno: violoncello e contrabasso