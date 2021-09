Nuovo teatro Verdi: Cristiano Godano, la voce dei Marlene Kuntz, in concerto

Venerdì 8 ottobre alle ore 20.30 il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi torna in modalità live con il concerto di Cristiano Godano, la celebre voce dei Marlene Kuntz, dal titolo “Di musica e parole”. Godano si racconta attraverso le sue canzoni in uno show confidenziale e imperdibile a stretto contatto con il pubblico. Ed il suo messaggio non può che essere affidato alle canzoni più significative della sua band madre, che verranno riproposte nella loro veste più intima: voce e chitarra. Al centro della serata i pezzi più importanti ma anche spazio a vicende e curiosità che riguardano la sua carriera.



Il concerto è organizzato nel quadro della “Programmazione Puglia Sounds Live 2020-2021 -Regione Puglia Fsc 014-2020 Patto per la Puglia - Investiamo nel vostro futuro”, e vede la partecipazione del main sponsor Enel, del partner Eni e del sostenitore Ance Brindisi, a conferma dell’attenzione che una parte produttiva del territorio, attraverso i suddetti player, esprime nei confronti della cultura e della sua dimensione teatrale. L’accesso e la fruizione del concerto saranno regolati secondo la vigente normativa in materia di contenimento del rischio Covid-19, in particolare riguardo all’uso della mascherina e al possesso del grenn pass.



I biglietti sono disponibili sul circuito online Vivaticket e presso il botteghino del Teatro, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle 13 e dalle ore 16.30 alle 18.30. Il giorno del concerto dalle ore 11 alle 13 e a partire dalle 19. Biglietti: posto unico, 10 euro. Info 0831 562 554 e www.nuovoteatroverdi.com.



Un giro in senso antiorario che attraversa anche i pezzi del suo nuovo disco, “Mi ero perso il cuore”. Godano rivisita il suo linguaggio poetico e musicale riavvolgendo la sfaccettata storia artistica, e lo fa come non aveva mai fatto prima d’ora, consapevole di avere temi importanti da approfondire, senza schermi protettivi, misurando con esattezza il peso di ogni singola parola. Esplora le sonorità dell’America rurale e ricerca inedite soluzioni poetiche.



Un concerto elegante che affonda le radici nel graffio del passato cucendogli addosso un nuovo abito su misura. Cristiano Godano presenta uno spettacolo acustico di grande intimità. La setlist è un intreccio di pezzi estratti dal progetto solista e, per i più affezionati e nostalgici, dalla storia più che trentennale dei Marlene. Dunque, un viaggio in solitaria nell’immaginario delle personali e molteplici traiettorie artistiche attraverso canzoni rilette in chiave acustica, solo chitarra e voce, in una nudità che lascia trasparire ancor di più la bellezza “di musica e parole”.



Cristiano Godano, artista poliedrico, è cantante, chitarrista, autore, attore e scrittore. Oltre a essere il cantante dei Marlene Kuntz, band che ha segnato la storia della musica italiana in trenta anni di carriera, è l’autore di tutti i testi (oltre 130) della band. Nel 2008 ha esordito come scrittore, con i sei racconti de “I vivi” (Rizzoli), dai quali ha tratto un reading che ha portato in tour in tutta Italia, nel 2019 ha pubblicato il racconto biografico in prima persona “Nuotando nell’aria. Dietro 35 canzoni dei Marlene Kuntz” (La Nave di Teseo). È docente all’Università Cattolica di Milano e tiene lezioni e workshop in ambito musicale e poetico. Il 26 giugno 2020 è uscito il CD e doppio vinile da collezione 180 gr “Mi ero perso il cuore” (Ala Bianca Group / Warner Music), il suo primo album solista, una «collezione di canzoni che raccontano i demoni della mente», un disco attuale che «ha il coraggio della paura e esibisce questa poetica vulnerabilità».

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...