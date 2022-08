Concerto delle “Pietrevive del Salento” a Mesagne

Indirizzo non disponibile

MESAGNE - Il concerto delle “Pietrevive del Salento” si terrà mercoledì 17 agosto alle ore 21 in Piazza Orsini del Balzo.

"Quando il sole ballava la notte" è frutto di anni di studi e ricerche sui canti popolari, sulle credenze e i riti dell’antico mondo contadino che spesso rimarcano una condizione sociale che influenza l’amore come il lavoro, la società come la famiglia, il vivere stesso di un intero popolo. Lo spettacolo si snoda tra musica, danza e narrazione ed è caratterizzato, in particolare, dai riti propiziatori e di possessione, dai canti d’amore e di dolore e dal ritmo ossessivo dei tamburelli nel rito liberatorio della taranta. L’evento è patrocinato dalla città di Mesagne nell’ambito del cartellone estivo promosso dall’amministrazione comunale.