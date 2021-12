Concerto di Capodanno con il Coro Polifonico Parsifal

MESAGNE - Cresce l’attesa per il Concerto di Capodanno organizzato dal Coro Polifonico “Parsifal” col patrocinio della città di Mesagne. Come è stato spiegato durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, svoltasi mercoledì mattina nell’auditorium del Castello di Mesagne, per l'occasione - il Coro festeggia il venticinquesimo anno dalla sua istituzione - il maestro Andrea Crastolla ha scelto l’ode di Santa Cecilia, protettrice della musica e dei musicisti. “Ci auguriamo di poter organizzare un appuntamento estivo alla presenza di tutti coloro i quali hanno transitato dal Coro in questi anni di attività”, ha dichiarato.

La presidente dell’associazione "Parsifal", Anna Rita Di Sansebastiano, ha sottolineato la varietà di repertorio polifonico e cameristico di una realtà che fin dagli esordi ha saputo caratterizzarsi per “la sua capacità inclusiva di fondere provenienze diverse in percorsi corali di ampio respiro che percorrono tutta la storia della polifonia italiana ed europea, dal rinascimento al contemporaneo”. Nato per gestire e promuovere la pratica della polifonia, oggi "Parsifal" si propone come un vero e proprio soggetto culturale polifonico. L’occasione del Concerto sarà utile affinché il sindaco della città, Antonio Matarrelli, rivolga i suoi saluti di buon anno alla cittadinanza. È stato il vicesindaco Giuseppe Semeraro, in occasione della conferenza stampa, a sottolineare “il legame tra il Coro Parsifal e la Città, sancito dall’interesse per la musica e dal valore culturale di cui la musica sa essere espressione”. Il concerto si svolgerà domenica 1° gennaio alle ore 21 presso la Chiesa Madre di Mesagne, grazie alla collaborazione e alla disponibilità di don Gianluca Carriero, Vicario foraneo e Arciprete, parroco della Chiesa Matrice. L’ingresso è libero e sarà consentito nel rispetto delle vigenti norme ant-Covid.