"Ricordando Saint-Saës" Concerto dell'ensemble "Radar Trio"

BRINDISI - "Ricordando Saint-Saëns", è il titolo del concerto che l'Associazione Musicale "Nino Rota" di Brindisi ha inserito nel cartellone della XXXVI stagione concertistica "BrindisiClassica" per celebrare Saint-Saëns nel centenario della morte. Sul podio la debuttante giovane formazione composta dalla flautista Francesca Salvemini, dal clarinettista Vito Liuzzi e dalla pianista Martina Frezzotti, recentemente costituitasi nell'ambito del Conservatorio di Musica "Nino Rota" di Monopoli, ove sono docenti.

Il concerto inizia con il ritmo veloce e ottimista della Tarantella Op. 6 di Saint-Saëns e prosegue con brani di Schmitt, Liszt, Jolivet e Bloch tra sonate, sonatine, fantasie e concertini. Saranno, infatti, eseguiti: Sonatine en trio, op. 85 di Schmitt, Après une lecture de Dante di Liszt, Cinq Incantation per flauto solo di Jolivet, la Sonata op. 167 di Saint-Saëns e il Concertino Trio di Bloch.

I tre artisti, accomunati dal desiderio di far musica insieme esplorando il raro repertorio scritto per questa particolare formazione, sono tutti di comprovata esperienza e professionalità: Vito Liuzzi, vincitore di concorsi nazionali e internazionali, collabora con importanti orchestre sia da solista, sia come primo clarinetto; Francesca Salvemini si è esibita in formazioni cameristiche e da solista in ogni parte d'Europa, USA, Messico e America Latina in sale di prestigio; Martina Frezzotti, considerata uno dei nomi del pianismo italiano della sua generazione, è vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali e svolge attività concertistica in Europa, Russia, Asia e USA, dove ha debuttato alla Carnegie Hall nel 2012.

L'appuntamento è a Brindisi, nel monumentale chiostro di San Paolo Eremita (Piazza Dante, 6), il 10 giugno con inizio alle 20:30 (alla porta 20:00)

Info: www.associazioneninirota.it – tel. 0831 581949 / 3288440033

Biglietti d’ingresso: Euro 10,00 – Ridotto studenti e under 25: Euro 5,00