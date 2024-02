Jazz e violoncello: il concerto di Patty Lomuscio nella Caffetteria Nervegna

Two of US è il secondo concerto della rassegna "On the wings of sound" organizzata da Nervegna Caffè Letterario di Brindisi di Ottavio Santostasio, un locale conosciuto in città per la grande qualità delle sue proposte musicali alcune delle quali, come questa, in collaborazione con Roberto Magnani Caroppo dell'associazione Adriatic Music Culture. L’evento si svolgerà sabato 3 febbraio, a partire dalle ore 21.

Patty Lomuscio è una cantante jazz e violoncellista. Ama il jazz e lo insegna da diversi anni in Conservatorio. Attualmente è Docente di Canto jazz presso il Conservatorio di Musica “Duni” di Matera. E’ stata Docente di Canto Jazz presso Conservatorio di Musica “T.Schipa”-Lecce. E’ stata ‘Docente di Canto Jazz presso Conservatorio “Benedetto Marcello” Venezia E’ stata Docente di Canto Jazz (Preaccademici) Conservatorio di Musica “N.Piccinni”-Bari.

E’ stata Docente di Canto jazz :Liceo Musicale Parabita (le). Svolge attività concertistica in Italia e all’estero. Ha perfezionato i suoi studi a New York dove ha avuto la possibilità di incontrare la leggenda del pianoforte Kenny Barron con cui nel 2021 ha registrato al Rudy Van Gelder Studio il suo disco “ Star Crossed lovers “ pubblicato dalla Challenge Records.

Nel 2016 registra sempre a New York “Further to fly” dedicato a Paul Simon e Art Garfunkel arrangiato da Gianluca Renzi e pubblicato da Alfamusic., finalista al Premio Targhe Tenco nel 2016. Pubblica due libri : “Abbey Lincoln:L’urlo dell’africanità.The Professional Negro”e “Jazz e Musica eurocolta.Una storia tutta da scrivere”. Intraprende lo studio del violoncello in seguito alla vincita di una borsa di studio e si laurea presso il Conservatorio Ni ccolò Piccinni di Bari, dove consegue anche la laurea in jazz con il massimo dei voti. È vincitrice di borse di studio e Premi in campo jazzistico Nel 2024 Alfamusic pubblicherà il suo ultimo album dedicato alla grande jazzista italiana Caterina Valente. La sua attività concertistica la porta a esibirsi nei Jazz Club più prestigiosi in Italia e all’estero e in Festival Jazz di rilevanza nazionale ed internazionale:Taiwan, Marocco, Spagna, Austria, Montenegro, Albania, Germania.

Info 3792923793 3512075107

