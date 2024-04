Il concerto "Latinamericando" a Francavilla Fontana: trio con flauti e chitarra

FRANCAVILLA FONTANA - Si terrà domenica 14 aprile, alle 18.45, presso l’auditorium della Scuola musicale comunale di Francavilla Fontana, il nuovo appuntamento della stagione artistica organizzata dall’associazione A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana e dall’associazione Auditorium di Castellana Grotte, sotto la direzione artistica dei maestri Pierluigi Camicia e Antonio Curto, e dal Comune di Francavilla Fontana. In programma il concerto “Latinamericando”, nel quale si esibirà il trio formato dai flautisti Roberto e Marco Cilona e dal chitarrista Massimo Aureli, con le musiche di Nazareth, Gonzaga e Callado.

Roberto Cilona ha all’attivo una fervida attività concertistica in Italia e all’estero, ha suonato in qualità di solista per il santo padre Giovanni Paolo II. Ha registrato per diverse radio e reti televisive italiane e per Radio Vaticana. Ha collaborato per diversi anni con l’Orchestra Sinfonica della Rai di Roma e con numerose formazioni orchestrali con le quali ha partecipato a incisioni e a festival. È docente di titolare di flauto presso la Scuola musicale del Comune di Viterbo dove tiene anche corsi di Perfezionamento di Flauto, e nelle S.M.I.M. Statali di Roma. È socio onorario e presidente nazionale dell’Associazione Musicale A.Gi.Mus.

Marco Cilona ha al suo attivo numerosi concerti con diverse formazioni cameristiche come “l’Accademia Romana del Flauto Traversiere” e per prestigiosi enti ed associazioni come il Conservatorio di “S. Cecilia”. Ha inciso per l’etichetta Musitalia. In qualità di flautista ha fatto parte dell’Orchestra Giovanile di Roma diretta dal maestro Vincenzo Di Benedetto, con la quale ha svolto una intensa attività concertistica esibendosi in prestigiose sale in Italia e all’estero. Contemporaneamente allo studio della musica frequenta la facoltà di Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza “ di Roma. Dal 2020 lavora come docente presso le scuole medie ad indirizzo musicale.

Massimo Aureli svolge un'intensa attività concertistica sia come solista che in varie formazioni da camera, tra cui il “Trio Chitarristico S. Cecilia”. Con tale formazione si è esibito presso importanti rassegne e festival effettuando numerose tournée all'estero. Sempre con il Trio ha realizzato il cd “Rhapsody” con trascrizioni e arrangiamenti da lui stesso elaborati. Ha partecipato a numerose trasmissioni radiofoniche per la Rai e per la Radio Vaticana. Ha collaborato con Francesco de Gregori e con i più importanti compositori di musica da film come Morricone, Piovani, Ortolani. Nel 1984 ha effettuato una lunga tournée in Giappone accompagnando, in qualità di solista, il trombettista jazz Nini Rosso. Nel 2004 inizia a dedicarsi allo Choro specializzandosi nello studio della chitarra a 7 corde

L’evento, condotto dalla giornalista Giovanna Ciracì, sarà trasmesso in videostreaming in strutture come Rsa e Centri Spar, assumendo un grande valore dal punto di vista sociale. La rassegna è patrocinata da Comune di Francavilla Fontana, Miur, Mibact, Scuola Musicale Comunale Città di Francavilla Fontana.