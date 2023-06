Marco Maffei si esibisce fra le vigne di Tenute Lu Spada

Note in vigna si fa sempre più viva a Tenute Lu Spada. Venerdì 7 luglio alle 20.00 appuntamento musicale con la musica di The Two of US. La voce di Marco Maffei accompagnata dalla chitarra di Lorenzo Rinaudo ci farà rivivere il meglio del repertorio della musica italiana.

Nel corso della serata potrai degustare i nostri vini accompagnati da ben 2 "taschini, i famosissimi e succulenti tramezzini di taschino Street Food a scelta tra: polpette al sugo, salsiccia di suino nero silano con cipolla di Tropea, vegetariano. Acquista il ticket al costo di 25 euro (clicca qui)