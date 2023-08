Dai walzer alle tarantelle: a Brindisi la musica popolare europea, con l'"Orchestrona"

L'Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli si esibirà stasera (domenica 6 agosto), alle ore 21, presso Nervegna Caffè Letterario, in via Duomo 20, da Ottavio Santostasio in collaborazione con Roberto Caroppo e l'associazione Adriatic Music Culture.Si tratta di un progetto che nasce oltre una ventina di anni fa da un’idea di Davide Castiglia, dei Bevano Est, oggi direttore dell’ensemble, e che incarna in se molti degli aspetti e delle finalità proprie alla Scuola Forlimpopolese.

La formazione della band è assolutamente atipica: una commistione ben riuscita tra una banda e un’orchestra che non è in realtà nessuna delle due e che, negli ultimi anni, si è trasformata, nella struttura e nel repertorio, fino a diventare una straordinaria macchina da ballo folk. Nell'organico, assolutamente intergenerazionale, adolescenti, adulti ed ultrasettantenni, maestri, allievi ed ex allievi della Scuola, condividono un progetto musicale dove fisarmoniche, violini, violoncelli, contrabbassi, cornamuse, flauti, mandolini, chitarre e percussioni contribuiscono a costruire un repertorio scelto fra i migliori brani da ballo e d’ascolto della musica popolare europea.

Walzer e Mazurke Francesi, Manfrine Romagnole, Scottish, Gighe e Tarantelle, compongono un repertorio che l'Orchestrona, grazie agli arrangiamenti del maestro Castiglia, personalizza e ripropone appassionatamente per offrire ai ballerini popolari e anche a chi semplicemente vuole ascoltare, una serie di brani che facciano muovere i piedi ed il cuore.

Un corso di musica d’insieme, una vetrina degli strumenti insegnati nella ormai trentennale Istituzione Forlimpopolese, il gruppo di rappresentanza della Scuola

di musica popolare, un modello di condivisione: L'Orchestrona è e vuole essere tutto questo per farsi ambasciatrice della bellezza e della ricchezza delle musiche, degli strumenti e dei repertori di tradizione popolare.