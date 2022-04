Così creativa…Storie narrate con le note. Nicola Andrioli a Yeahjasi Brindisi Spazio Musica

Mercoledi 13 aprile alle ore 18.00, Yeahjasi Spazio Musica, presso ex Covento Santa Chiara, in via Santa Chiara 2, ospiterà nella rassegna racconto curata da Marco Greco, il pianista jazz Nicola Andrioli. Considerato come uno dei maggiori talenti musicali italiani, Nicola Andrioli è un artista brindisino che vive a Bruxelles da molti anni dove collabora con diversi musicisti della scena belga ed europea. Dopo i vari riconoscimenti in concorsi nazionali ed internazionali per la sua passione per la musica classica, ha intrapreso la strada del jazz iniziando un percorso personale basato sull’improvvisazione strumentale e sulla composizione.

Andrioli ha ricevuto numerosi riconoscimenti in Italia e all’estero grazie a progetti raffinati, ben organizzati e strutturati. Compositore di musiche per trio, quartetto e quintetto, vanta una grande esperienza concertistica e di arrangiatore in ogni tipo di formazione, dal piano solo all’orchestra sinfonica. Nel gennaio scorso è stato pubblicato il suo ultimo lavoro discografico “Skylight” (Heartcore Records) disponibile in formato fisico.

Nel nuovo disco di Nicola Andrioli partecipano Stephane Gallant alla batteria, Federico Pecoraro al basso elettrico e Kurt Rosenwinkel, noto artista americano, come ospite alla chitarra elettrica. “Skylight” è una miniera emotiva e progressiva di suoni. Un album pieno di melodie trascinanti, tenere atmosfere filmiche e abilità artistiche geniali che hanno la capacità di intrecciare spesso nuovi ritmi, fornendo momenti intensi e la libertà di esplorare bellissime melodie con elevati virtuosismi. Per Nicola Andrioli, l’incontro a Yeahjasi Brindisi Spazio Musica rappresenta un gradito ritorno a casa, in una città che lo ha sempre amato, seguito e apprezzato per le sue grandi capacità artistiche. Ingresso gratuito con obbligo di Green Pass e mascherina FFP2.