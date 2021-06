Duo pianistico in concerto con “La trilogia popolare di Giuseppe Verdi”

BRINDISI - Preludi, arie, pezzi d'assieme e cori dalla Trilogia Popolare di Giuseppe Verdi, gemme della più pura tradizione del melodramma italiano, saranno eseguiti venerdì 4 giugno (ore 20:00) nel Chiostro dell'ex Convento San Paolo Eremita a Brindisi per la stagione concertistica "BrindisiClassica" nella particolare ma convincente trascrizione per pianoforte a quattro mani.

Ideatori e protagonisti dello spettacolo sono Aurelio e Paolo Pollice, un duo pianistico internazionale, che coniuga ad arte una selezionata raccolta, nella triade verdiana, di alcuni dei momenti più alti del belcanto italiano. Le trascrizioni per pianoforte a quattro mani in programma sono a volte improntate dagli stessi compositori, altre volte sono di celebri autori, interpreti o arrangiatori.

I brani scelti da Trovatore sono: Tacea la notte placida, Stride la vampa, Di quella pira, Miserere; quelli da Traviata: Preludio, È strano!, Amami, Alfredo!, Parigi, o cara; quelli da Rigoletto: Preludio, Caro nome, La donna è mobile!, Bella figlia dell’amore.

Aurelio e Paolo Pollice svolgono un’intensa attività concertistica in Italia e in ogni parte d'Europa, U.S.A. e Messico. Hanno eseguito numerosi concerti per pianoforte a quattro mani e a due pianoforti e orchestra in collaborazione con celebri complessi come I Solisti di Sofia, I Solisti di Zagabria, la Camerata Russa, l’Orchestra Filarmonica Polacca e tante altra; numerose le registrando per Radio France, Radio Vaticana, RAI Radio Tre e Radio Clásica de Radio Nacional de Espana.

Info: www.associazioneninirota.it – tel. 0831 581949 / 3288440033

Biglietti d’ingresso: Euro 10,00 – Ridotto studenti e under 25: Euro 5,00