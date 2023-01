Brindisi, in piazza mercato l’onda pop della musica italiana

Quarto appuntamento in piazza Mercato a Brindisi con la musica live. Lunedì 2 gennaio, alle ore 21, arriva Massimo Galantucci & Controrchestra Big Band con uno spettacolo - dal titolo “Buon Anno in Musica” - che spazia con versatilità dallo swing al beat con inserti dance e rock and roll, attraverso composizioni e arrangiamenti originali che lasciano spazio all’improvvisazione rendendo il concerto unico e coinvolgente. Il live fa parte della rassegna di iniziative culturali e di spettacolo “Brindisi Porto Natale”, organizzata dal Comune di Brindisi e dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione, fondi Po Fesr Fse 2014-2020. L’ingresso è libero.

Tema conduttore del live i pezzi cult che hanno segnato e continuano a segnare il gusto e i costumi del nostro Paese, i motivi pop più familiari che hanno lasciato una traccia speciale nell’immaginario di più generazioni: “Buon Anno in Musica” viaggia sull’onda dell’emozione seguendo i passi della storia della musica leggera e delle colonne sonore più famose, un concept concert che riavvolge un pezzo importante della nostra memoria comune. Si spazia così dal mitico Carosone agli intramontabili Lucio Battisti, Paolo Belli, Sergio Caputo, Renzo Arbore, Edoardo Bennato, Enrico Ruggeri, Rino Gaetano, Enzo Jannacci, Little Tony, Alan Sorrenti e tanti altri per rivivere tutti i momenti più belli ed emozionanti dai Sessanta agli Ottanta.

La Controrchestra è nata nel 2001 come progetto all’interno dell’associazione musico-culturale “Davide Delle Cese” e nel corso degli anni ha visto crescere la sua esperienza grazie anche alle diverse collaborazioni che hanno visto i suoi musicisti al fianco di artisti come Mariella Nava, Silvia Mezzanotte e i New Trolls, e ancora Stefania Cento, Gianni Ciardo e di comici del programma televisivo “Made in Sud”. La direzione artistica è affidata al maestro Vito Vittorio Desantis, che cura personalmente la stesura di tutti gli arrangiamenti dei pezzi in repertorio.