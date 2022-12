Concerto di Capodanno al ritmo di tango argentino in Chiesa Madre a Mesagne

Il Coro Polifonico Parsifal Città di Mesagne eseguirà Misa a Buenos Aire - Misatango del compositore argentino contemporaneo Martin Palmieri, un’opera in cui lo stile del tango si accosta in modo molto originale al testo sacro della messa. Ad accompagnare il Coro Parsifal, ci saranno I Cameristi di Eleusi, ensemble d’archi e pianoforte composta da apprezzati musicisti salentini. Due gli ospiti di eccezione: il mezzosoprano Ilaria Ribezzi, il cui nome è noto al pubblico che ama l’Opera e la musica barocca, e il musicista Mario Stefano Pietrodarchi, virtuoso della fisarmonica e del bandoneon, vincitore di numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Diretto dal maestro Andrea Crastolla, il concerto sarà presentato dal giornalista Cosimo Saracino. Grazie alla sempre cortese disponibilità di don Gianluca Carriero, l’appuntamento si terrà in Chiesa Madre alle ore 21. L’evento è patrocinato dalla Città di Mesagne nell’ambito del cartellone “Insieme è Natale”. Ingresso gratuito.