Yeahjasi: canti e melodie d’altri tempi all'ex convento Santa Chiara

Riprendono gli appuntamenti musicali proposti da Yeahjasi Brindisi Spazio Musica presso la sede dell’ex Convento Santa Chiara. L’evento in programma per domenica 20 febbraio alle 18.30 si intitola “MaiorChorda – L’irriverenza della Villanesca tra vicende amorose, parodie e sfottò”. Si tratta di un progetto che narra canti e melodie d’altri tempi che trovano ancora attinenza nell’attualità. I contenuti esplorati servono a descrivere una società ricca di significati e simboli; le sonorità si trasformano in un tripudio di armonia piacevolmente coinvolgente nel ritmo e molto orecchiabile. D’altro canto, la “Villanesca” (o canzone villanesca, forma di canzone profana, nata in Italia nella prima metà del XVI secolo) è perfetta per creare complicità con il pubblico per la sua irriverenza e il suo divertimento.

L’ensemble MaiorChorda vede la partecipazione dei musicisti Emanuele De Vittorio (mandolino e tamburi), Claudio De Vittorio (voce, mandola e chitarra), Antonio Palmisano (chitarra), Daria Falco (voce), Gianni Gelao (flauti e zampogna) e Bruno Galeone (fisarmonica). Nel corso della serata i momenti musicali si alterneranno agli interventi dell’esperta Sandra Taveri che da tempo studia il tarantismo nella provincia di Brindisi. Le sue ricerche sulla Storia popolare e sulle tradizioni nel Regno di Napoli hanno consentito la riscoperta di episodi, aneddoti, curiosità che verranno raccontati nel corso dell’evento. Musica, canti, parole ed immagini si fonderanno con alternanza e ritmo, con passione ed armonia. Il passato scorre ancora nelle nostre vite oggi e, se riscoperto, rivalutato e valorizzato, può costituire la base solida per il futuro.

L’evento è organizzato dall’associazione Yeahjasi Brindisi, vincitrice del bando Luoghi Comuni Puglia (ente gestore dell’ex Convento Santa Chiara), realizzato in collaborazione con il Polo Biblio-Museale di Brindisi e il Museo Francesco Ribezzo. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto Spazio Musica 2.0, finanziato dall’avviso regionale Spazi di Prossimità. Lo stesso avviso è rivolto alle organizzazioni che gestiscono attivamente uno o più spazi di proprietà pubblica destinati ai giovani e all’innovazione sociale (Laboratori Urbani, Laboratori Urbani Mettici le Mani, Laboratori Urbani in Rete e Luoghi Comuni) per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 al fine di facilitare la fruizione di contenuti culturali e sociali e l’adeguamento degli spazi per il rispetto delle regole del distanziamento sociale.

Ingresso gratuito con obbligo di green pass rafforzato e mascherina FFP2.