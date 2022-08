“Dall’Opera…all’Operetta”, serata in lirica: sesta edizione

MESAGNE - L’associazione culturale-musicale Harmony, col patrocinio del Comune di Mesagne , ha organizzato, nell’ambito di “MESAGNESTATE2022” una serata dedicata alla lirica ed al bel canto per il 16 agosto 2022 – sipario ore 21,30 piazza Orsini.

La rassegna, giunta alla 6^ edizione, torna in presenza ed in grande dopo gli anni delle restrizioni a causa della pandemia. La serata, dal titolo “dall’Opera… all’Operetta” , è dedicata a famose arie di Puccini e Verdi ed alle più belle arie dell’Operetta italiana. Nella parte finale ci saranno i classici napoletani d’autore.

L’appuntamento è per un pubblico che vada oltre gli intenditori e si apre anche a chi apprezza il Bel Canto , vanto italiano nel mondo.

Gli artisti impegnati saranno

MARIA LUISA LATTANTE -soprano (Napoli)

ENRICO TERRONE GUERRA – tenore (Napoli)

VALERIO DE GIORGI - Maestro accompagnatore- (pianista e compositore leccese, docente presso il conservatorio -Tito Schipa- di Lecce).

Presenterà la serata COSIMO SARACINO.

Inoltre,

L’ass. Harmony ed il Sindaco del Comune di Mesagne, in accordo con la famiglia Pasimeni, consegneranno il 4° Premio di laurea “Prof. Luigi Pasimeni” .

Il premio sarà assegnato e consegnato ad un neo-laureato presso i conservatori di Puglia.

Il prof. Luigi Pasimeni è stata una figura storica nel campo musicale mesagnese. Partendo da una famiglia semplice e modesta, si diploma in pianoforte nel 1943, ha insegnato musica per oltre 60 anni. Ha diretto il “Concerto bandistico cittadino” e poi fondato nel 1974, la “Schola Cantorum”, dirigendola per oltre 20 anni. Compositore di opere e di liriche sacre e laiche, direttore di cori e di orchestre, è riuscito a far amare la musica ad almeno due generazioni di mesagnesi.

Il vincitore di quest’anno è il mesagnese, neo-maestro di pianoforte, FEDERICO DELL’OLIVO-

Nella foto: Maria Luisa Lattante nelle vesti di Madama Butterfly (Cio-Cio-San) -

Enrico Terrone Guerra nelle vesti di B.F. Pinkerton, tenente della marina degli Stati Uniti (da Madame Butterfly)