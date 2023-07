Il docu-concerto dedicato a David Bowie: "Spiders from Mars" live

LATIANO - Le note di David Bowie risuoneranno domani (venerdì 28 luglio) allo “Zero Kitchen bar” situato in via Eugenio Sarli, a Latiano. Qui, alle ore 22, inizierà l’esibizione degli “Spiders from Mars”. Si tratta di un docu-concerto in cui la band suonerà e racconterà il leggendario artista. Si potrà prenotare un tavolo contattando il numero 3296189511.