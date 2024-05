Un'edizione ricca di novità: torna l'Appia music festival

Orario non disponibile

Quando Dal 25/05/2024 al 26/05/2024 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

BRINDISI - Torna a svolgersi per la settima edizione l'Appia music festival. Ad organizzarlo l'oratorio centro giovanile salesiani D.Bosco-Brindisi. L'evento si svolgerà il 25 ed il 26 maggio presso il cortile dello stesso oratorio.

Il concorso prevede l’esibizione di cantanti solisti e band che saranno divisi ordinatamente per fasce d’età. Le categorie sono cinque:

– Juniores: 7 – 11 anni;

– Ado: dai 12 ai 16 anni;

– Giovani: dai 17 ai 30 anni;

– Over: dai 31 anni in poi;

– Band: dai 15 ai 30 anni.

Verrà premiato un artista per categoria, ovvero chi avrà totalizzato il maggior punteggio da parte della giuria, composta da esperti musicali affermati nel campo a livello locale e nazionale. Un ulteriore premio tecnico, invece, sarà assegnato al concorrente o la band meritevoli, per potersi esibire in un live club di Milano

Due novità nel 2024: il premio della critica “Vincenzo Barone” per chi si sarà distinto nell’esecuzione, interpretazione ed originalità. L'altra è il premio del pubblico per l’artista o la band che avrà totalizzato il maggior punteggio da parte del voto popolare durante le serate.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui