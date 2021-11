Eugenio Finardi si sente male prima del volo per Brindisi: "salvato dal mio iPhone"

BRINDISI - L'artista Eugenio Finardi era atteso per due concerti in provincia: il primo giovedì scorso al Teatro Verdi di Brindisi e il secondo ad Ostuni presso Palazzo Roma. Doveva esibirsi in trio con Raffaele Casarano e Mirko Signorile. Purtroppo il cantautore ha avuto un malore poco prima della partenza, che ha pregiudicato le esibizioni.

Il post sui social

Finardi ha raccontato l'accaduto sui social: "Improvvisamente il cuore ha cominciato a battere forsennatamente, il sudore a colare e la testa a girare. Il mio iPhone segnalava fibrillazione atriale." - continua dicendo - "Mi hanno portato in affanno al centro medico dell'aeroporto e poi in ambulanza al centro cardiologico Monzino, dove si sono presi cura di me in maniera eccellente e cortese. " - a tal punto assicura i fan - "La cardiovascolare farmacologica è andata bene e ora sono a casa. Frastornato ma a posto. Mi aspettano visite e controlli. - Poi parla dei concerti che doveva sostenere: "Voglio scusarmi con il pubblico di Brindisi e Ostuni. Prometto che ci rifaremo al più presto, l'appuntamento è solo rimandato per un po'".

Rimborso biglietti

Per coloro che avevano acquistato i biglietti, quanto prima sarà possibile richiedere un rimborso o ricevere informazioni sulla riprogrammazione dei concerti. Si attendono comunicazioni al riguardo.

Finardi e il rapporto con il territorio

Eugenio Finardi è legato al territorio della provincia di Brindisi, tanto che più volte è stato visto passeggiare per lo spendido centro storico di Mesagne. Ha legato un rapporto molto forte con numerosi appassionati di musica del territorio, che non a caso hanno commentato sotto il post condiviso sui social del cantante: "Forza maestro, un saluto. - e ancora - " Un abbraccio, ti siamo vicini. Il tuo cuore è grande ed ha solo bisogno di riposo".