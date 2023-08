Ferragosto, a Mesagne un viaggio musicale per le vie del centro storico

Prezzo non disponibile

MESAGNE - Ferragosto in musica a Mesagne con il “Festival della Musica” nelle vie del centro storico. L’associazione “Il Curro-Aps”, da anni impegnata nella promozione delle eccellenze del territorio, invita mesagnesi e visitatori a compiere un viaggio musicale che unisce diverse aree del mondo: si esibiranno i The Soulmates al ritmo soul e dance, i V&V Duo, con le più belle canzoni della musica italiana e internazionale, e la band Na Rumba Gitana, che farà ballare con melodie in perfetto stile Gipsy Kings. La serata è patrocinata dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del programma “MesagnEstate 2023”, inizio alle ore 21.30, l’ingresso è gratuito.