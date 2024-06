Festa europea della musica: quasi 200 alunni in concerto

Prezzo non disponibile

LATIANO - Venerdì 21 giugno, in occasione della 36esima Festa europea della musica, alle ore 21, presso Santuario Maria SS. di Cotrino andrà in scena un concerto a cura dell'orchestra e del Coro Arcobaleno delle Note - Istituto comprensivo di Latiano.

Si tratta della terza edizione del concerto per l’orchestra scolastica dei percorsi ad indirizzo musicale e del coro “Arcobaleno delle note” dell’Istituto comprensivo di Latiano.

La 36esima edizione della Festa della musica iniziata nel 1982 in Francia, promossa dall’Unione europea con il titolo "La prima orchestra siamo noi" e dedicata alle bande musicali, si concretizza con l’esecuzione di brani del repertorio moderno-contemporaneo, “pezzi” intramontabili e passati alla storia che parlano alla mente e al cuore dei più grandi ed entrano a far parte della formazione e del percorso di crescita dei più piccoli.

Protagonisti saranno i 130 componenti alunni dell’orchestra dei Percorsi ad Indirizzo Musicale della Scuola secondaria di Primo Grado “Croce-Monasterio” e i 50 alunni del coro “Arcobaleno delle note” della Scuola primaria e Secondaria di Primo Grado.

All’interno della manifestazione è previsto un momento dedicato al riconoscimento delle “eccellenze” degli alunni, ovvero: “Traguardi” per premiare quanti nell’anno scolastico 2023-2024 si sono distinti in contesti di apprendimento formali ed informali e che sono modello di virtù per i propri coetanei.