Gioia Barbera in concerto: riparte la stagione artistica Agiumus di Francavilla

FRANCAVILLA FONTANA - Dopo la pausa estiva riprende domenica 1 ottobre, alle 19.00, nell’auditorium della Scuola musicale comunale, la stagione artistica organizzata dell’associazione Agimus di Francavilla Fontana, diretta dal presidente e direttore artistico Antonio Curto.

La rassegna riapre con il concerto della pianista Giorgia Barbera, dedicato a compositori del calibro di Wagner- Liszt, Scriabrin, Beethoven e Chopin.

Gioia Barbera, nata nel 2001 a Roma, intraprende lo studio del pianoforte giovanissima con il maestro Eleonora Orlando. Si posiziona ben presto tra i primi posti in numerosi concorsi sia nazionali che internazionali e si esibisce in numerose manifestazioni sia per il Conservatorio che per eventi pubblici. Durante il percorso di studi segue masterclass e lezioni di perfezionamento come allievo effettivo con artisti di fama internazionale, quali: Giovanni Bellucci, Enrico Pace, Boris Petrushansky, Igor Roma, Franco Scala e Giorgia Tomassi. Nel 2019 completa gli studi presso il Liceo Statale Scientifico Democrito, frequentando parallelamente il Triennio Accademico presso il Conservatorio di "Santa Cecilia”. Nel Dicembre 2019 viene selezionata per suonare nella Sala Accademica del Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, in occasione della giornata dei diritti umani “La donna e la Rivoluzione”.

Nel luglio 2021 consegue il diploma accademico di I livello in Pianoforte presso il Conservatorio di "Santa Cecilia” con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore, sotto la guida il M° Alessandra Torchiani. Si è dedicata sin dal 2015 alla Musica da Camera suonando stabilmente in duo, trio, quintetto e sestetto. Ha seguito lezioni di perfezionamento di Musica da Camera con Veronika Khizanishvili, Roberto Galletto, Maurizio Valentini, Laura Pietrocini e Giacomo Bellucci. Attualmente sta completando il diploma accademico di II livello con il M° Giorgia Tomassi presso il Conservatorio “L. Refice” di Frosinone.

Condurrà il concerto la giornalista Giovanna Ciracì. L’evento sarà trasmesso in videostreaming in strutture come Rsa e Centri Spar, assumendo un grande valore dal punto di vista sociale.

La rassegna è patrocinata dal Comune di Francavilla Fontana, Miur, Mibact, Scuola Musicale Comunale Città di Francavilla Fontana. Media partner: Radio Punto Sud, Punto Sud News.