“Heaven”: al teatro Sociale musica gospel con i No Limit Worship Live Night

FASANO – La bellezza di un’adorazione senza limiti come dice il loro stesso nome. È la passione per la musica Gospel del gruppo No Limit Worship che si esibirà a Fasano domenica 18 dicembre. L’appuntamento è alle 19 (apertura porte ore 18.30) al teatro Sociale. La band è composta da 8 giovani provenienti da diverse parti della Puglia.

La band che si esibirà a Fasano è composta da: Emanuele La Torre (tastierista, voce maschile principale); Serena Rubino (voce femminile); Giorgio Macaluso (2°voce maschile, chitarrista acustico); Gabriele Rutigliano (1° chitarrista elettrico); Mirko Inchingolo (2° chitarrista elettrico); David Metastasio (bassista); Samuele Bevacqua (percussionista); Andrea Di Biccari (fonico in sala); Marco Bifulco (batterista, leader).