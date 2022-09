Iva Zanicchi con “Gargana Tour”a Fasano

FASANO – Venerdì 23 settembre alle ore 21.30, a Fasano, nella piazza Ignazio Ciaia, Iva Zanicchi farà tappa con il suo Gargana Tour – Estate 2022. L’Ingresso è gratuito.

L’Aquila di Ligonchio è tornata con il suo Gargana Tour per cantare con l’inconfondibile graffio blues della sua voce, i suoi più grandi successi e i brani del nuovo disco da cui il Tour prende il nome. Dopo il grandissimo successo di critica e pubblico ottenuto al Festival di Sanremo, Iva Zanicchi torna con uno spettacolo imperdibile accompagnata da Daniele Ronda e i Buonavita.

Perché Gargana? Gargana è un termine del dialetto di Ligonchio, che significa “voce”, l’appellativo che la accompagna da sempre. Oggi, quella bambina dalla voce straordinaria è ancora in lei: una donna che ha conquistato le platee di tutto il mondo ma che è rimasta vicino alla gente, tra la gente.

Unica donna a vincere tre volte il Festival di Sanremo, nel 1967 con Non pensare a me, nel 1969 con Zingara e nel 1974 con Ciao cara come stai, ha aperto i festeggiamenti di questo 2022 tornando proprio su quel prestigioso palco con Voglio Amarti, dove ha avuto dal pubblico dell’Ariston il riconoscimento più bello che un’artista possa desiderare: la standing ovation e quell’applauso che è sembrato non finire, dalla prima all’ultima esibizione.