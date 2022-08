La Notte della Taranta fa tappa a San Vito

Indirizzo non disponibile

SAN VITO DEI NORMANNI - C’è grande attesa, a San Vito dei Normanni, per la tappa del Festival della Notte della Taranta in programma venerdì prossimo, 5 agosto, nella piazza centrale della città, l’unica che si tiene fuori dalla provincia di Lecce. Si tratta di un graditissimo “extra” rispetto al calendario degli appuntamenti estivi già diffuso dalla Amministrazione Comunale.

“La Notte della Taranta a San Vito – dice l’assessore alla cultura Alessandra Pennella - significa festa, musica, pizzica in ogni angolo della nostra piazza; significa divertimento e spensieratezza; significa impatto positivo sugli operatori turistici e commerciali della nostra città. Quando ho pensato all'idea di inserire anche San Vito nella "ragnatela" che precede il concertone di fine agosto a Melpignano, ho incontrato immediato appoggio e convinto sostegno da parte dell'Amministrazione tutta, sindaco, giunta e consiglieri comunali. Ognuno sta facendo la propria parte per far sì che San Vito possa godere di una serata all'insegna delle tradizioni”.

Il programma dell’evento prevede alle ore 19 un laboratorio di pizzica; alle 21 l’esibizione di Antonio Castrignanò e Taranta Sound e, a seguire, quella dell’Orchestra Popolare della Notte della Taranta.