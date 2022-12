Massimo Galantucci & Controrchestra a Mesagne

MESAGNE - Una band che si compone di dieci elementi, tre fiati, tre voci e la sezione ritmica con batteria, basso elettrico, tastiere e chitarra: lo spettacolo Massimo Galantucci & Controrchestra Big Band – tour 2022, martedì 27 dicembre, farà tappa a Mesagne con un variegato repertorio che spazia dai più noti brani swing e pop del panorama nazionale anni Settanta e Ottanta, passando per una parentesi di divertentismo italiano fino a un gran finale con le più ascoltate dance internazionali. Una serata da gustare tutta d'un fiato con l'inarrestabile allegria delle gag dello showman brindisino Massimo Galantucci. L’appuntamento è in Piazza Orsini del Balzo alle ore 20, ingresso libero.

La Controrchestra nasce nel 2001 come progetto all’interno dell’associazione musico-culturale “Davide Delle Cese”, consolidando negli anni un’esperienza che vede i suoi musicisti collaborare con artisti come Mariella Nava, Silvia Mezzanotte, i New Trolls e al fianco di Stefania Cento, Gianni Ciardo e comici del programma televisivo “Made in Sud”. La direzione artistica è affidata al maestro Vito Vittorio Desantis, che cura personalmente la stesura di tutti gli arrangiamenti dei pezzi in repertorio. La serata è inserita programma “Insieme è Natale” promosso dall’Amministrazione Comunale di Mesagne.